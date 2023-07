Elon Musk beleszólt az orosz-ukrán háborúba, csúnyán kiosztották

Elon Musk egy tweet erejéig háborús szakértővé vált, ám az ukrán belügy főtanácsadója visszavágott, méghozzá éppen Musk felségterületén, a Twitteren.

Fotó: CARINA JOHANSEN / AFP

A dollármilliárdos azon elmélkedett, hogy Oroszország jóval nagyobb raktárkészlettel rendelkezik, mint Ukrajna, és bár az Egyesült Államok és Európa legtöbb országa lőszerrel tömi az ukránokat, mára ezek mind elfogytak, és emiatt kazettás bombákat küldenek a harctérre.

Anton Gerascsenko válaszában azt írta,

az ukránoknak momentán nincs jó választási lehetőségük,

mert az sem mentené meg az életüket, ha feladnák a harcot Oroszországgal szemben. Szerinte az oroszok "egyetlen nagy koncentrációs táborrá" alakítanák Ukrajnát, Vlagyimir Putyin eddigi politikája pedig azt mutatja, hogy sohasem áll le, hiszen a Krím-félsziget elfoglalása után megtámadta Ukrajnát is.

A kazettás bombák ügyében az orosz elnök is megszólalt a hétvégén: azt mondta, Oroszország eddig nem vetett be kazettás bombát Ukrajnában, de fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy ha ilyen fegyvert vetnek be az orosz erők ellen, akkor hasonlóan vágjon vissza. Putyin azzal is büszkélkedett, hogy „kellő mennyiségű kazettás bombája van raktáron”.

Ami pedig Muskot illeti, egyre őrültebb orosz propagandát terjeszt a Twitter, ám a tulajdonosát ez nem zavarja, amíg megkapja fiókonként a 8 dollárt.