Legkevesebb négy halálos áldozata van az India Maharastra államában történt földcsuszamlásnak. A hatóságok több mint száz ember után kutatnak még, akiket a heves esőzések miatti földcsuszamlás maga alá temetett – számoltak be róla csütörtökön a helyi médiajelentések.

Fotó: Shutterstock

A földcsuszamlás a Mumbaitól mintegy 60 kilométerre fekvő hegyi falu, Irsalvadi házaira zúdult rá az éjszaka közepén. A helyi hatóságok közleménye szerint a mentésen dolgozók a szakadó esőben kutatnak a törmelékek alatt a túlélők után. A munkájukat nehezíti, hogy a törmelék néhol 6–9 méter vastag, és csak kézi erővel tudják eltávolítani.

A szakadatlanul hulló eső miatt az iskolák is bezártak. Az áradásokat okozó csapadék a közúti és vasúti közlekedést is akadályozza Maharastrában, India leggazdagabb államában. Az iskolák és egyetemek Mumbaiban is zárva maradtak csütörtökön, és a várost elárasztó eső miatt néhány vonatjáratot is felfüggesztettek szerdán.