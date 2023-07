A következő hetek döntők lehetnek az ukrajnai háborúban Nagyon sok múlik a következő heteken és hónapokon az ukrajnai háború lezárását illetően – közölte John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora. Kirby szerint nincs jele, hogy a Wagner-zendülés változtatott volna a háború menetén. A svéd NATO-tagsággal kapcsolatos magyar országgyűlési döntésre reagálva elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is úgy véli, hogy Svédországnak a NATO-ban a helye és az ország már most is készen áll a csatlakozásra