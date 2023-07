Hazaárulással gyanúsították meg a Magyarországra szökött ukrán politikust

Két bűncselekmény elkövetésével, többek között hazaárulással gyanúsította meg az ukrán titkosszolgálat Jevgenyij Murajevet. Az egykori ukrán politikus tavaly májusban menekült el Ukrajnából, Magyarországra szökött, majd onnan továbbutazott Ausztriába.

Fotó: AFP

A gyanú szerint Murajev televíziója, az erősen oroszbarát Nash TV folyamatosan a Kreml propagandáját zúdítja az ukránokra. A hatóság szerint a férfi készakarva akarta manipulálni az ukrán közvéleményt és folyamatosan aláásta a kijevi vezetést.

Az oroszbarátsága olyannyira közismert, hogy már a tavaly megindult invázió előtt is felmerült, hogy Vlagyimir Putyin Murajev vezetésével egy bábkormányt állítana Kijev élére.

A vizsgálat régóta folyik, tavaly februárban már korlátozták a Nash TV elérhetőségét, de az több más platformon tovább folytatta működését.

A hónapokkal ezelőtt végzett házkutatások során jelentős mennyiségű rubel, fegyverek és illegális közvetítésekhez használt elektronikai eszközök kerültek elő.

Az Unian című ukrán portál szerint ha vádat emelnek Murajev ellen, és bebizonyosodik a bűnössége a bíróságon, akkor 15 év börtönbüntetést is kaphat.

Más kérdés, hogy ezt miként tudják érvényesíteni, hiszen tavaly május óta Bécsben él a feleségével és családjával. Azóta több cikk szerint is hibázhattak a hatóságok, mert nem értesítették időben a határőrséget Murajev feltartóztatásáról. A férfi azóta is érinthetetlen az osztrák fővárosban, noha többször is látták Pozsonyban üzleti tárgyalásokon.