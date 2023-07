Santiago de Compostella polgármestere idegenforgalmi adóval tartaná kordában az oda látogató turisták tömegét, hogy élhetőbbé tegye a várost az ott élők számára és visszaadja az El Caminónak a méltóságát, a bevételekből pedig a helyi nevezetességeket is restaurálnák – írta az EuroNews.

A Santiago de Compostela-i székesegyház, a város fő nevezetessége, az El Caminó végállomása és a világ egyik leglátogatottabb vallási épülete.

Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Santiago de Compostella, a híres Camino de Santiago zarándokút végállomása évek óta egy súlyos turista-problémával küzd. A város a világ egyik legnépszerűbb túra- és vallási célpontja.

2022-ben több mint 400 ezer látogatót fogadott - ami a helyiek szerint egyébként egy gyenge év volt.

Az ide érkezők Franciaországból, Portugáliából és Spanyolország más részeiről gyalogolnak ide zarándokként, de a világ minden tájáról érkeznek ide látogatók, akik magát az El Caminót nem feltétlenül járják végig. Legtöbben a város 9. századi katedrálisát akarják megnézni, a román stílusú bazilika ugyanis Jézus egyik apostolának, Nagy Szent Jakabnak a temetkezési helye.

A kevesebb mint százezer fős város azonban egyre nehezebben tudja elviselni a turistaáradatot, és az utóbbi években egyre többen támogatják, hogy valahogyan visszafogják az ide látogatók tömegét.

A város nemrég megválasztott polgármestere, Goretti Sanmartín ezért bejelentette, hogy 2025-ben Santiago de Compostella idegenforgalmi adót fog bevezetni.

Az idegenforgalmi adó ötletét először Xosé Sánchez Bugallo, Santiago korábbi polgármestere terjesztette a szállodatulajdonosok elé, amely valószínűleg 0,5 és 2,5euró közötti összegbe kerülne éjszakánként, a szálláshely típusától függően.

A regionális adó bevezetése évente 2,5-3 millió eurót hozhatna a konyhára, amelyet a város történelmi központjának a fenntartására fordítanának.

Azt akarom, hogy ez a település ne csak egy turistacélpont és vidámpark legyen. Én egy olyan Santiagót akarok, ahonnan nem kell elmenekülni az embertömegek miatt. A turizmus meg fog maradni, sőt, virágozni fog, de eközben egy kényelmes és lélegző várost is ki akarunk alakítani

– nyilatkozta Sanmartín a bejelentés után. A javaslattal párhuzamosan a fiatalok megtartására is fókuszálna, és lakhatási támogatást biztosítana a helyieknek.

Magába a Santiago de Compostela-i székesegyházba továbbra is ingyenes marad a belépés, de a látogatók kifizethetnek egy 12 eurós belépődíjat, hogy teljes körű hozzáférést kapjanak a múzeumokhoz, a toronyhoz és a kerengőhöz is. Ebből, valamint a tervezett idegenforgalmi adóból restaurációkat, valamint a környék turistaútvonalainak helyreállítását tervezik, hogy a zarándoklók és a helyiek számára egyaránt fenntartható turizmust építsenek ki .

Az idegenforgalmi adó egyébként nem újdonság Spanyolországban. Barcelona 2012-ben vezette be a díjat, amely azóta folyamatosan emelkedik – a tervek szerint 2024 áprilisában már 3,25 euró lesz éjszakánként. A Baleár-szigeteken, például Mallorcán és Ibizán található üdülőhelyeken is adót kell fizetni, amely a főszezonban akár a napi 4 eurót is elérheti.