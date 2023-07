A július 4-i amerikai hagyományok egyike a Coney Islanden tartott hotdogevő verseny a Nathan’s Famous Hot Dog szervezésében, melyet szokás szerint Joey Chestnut nyert a férfiak és Miki Sudo a nők körében, azonban az idei versenyt zápor zavarta meg.

A nagy megmérettetés elmaradásáról is felröppentek hírek, ám a szervezők nem hátráltak meg és a vihar elvonulta után sor került a versenyre. A győztesek személye nem igazán volt kérdéses, hiszen a 10 perc alatt 62 hot dogot elpusztító Joey Chestnut óriási favoritként indulva hozta a kötelezőt és 16. alkalommal is megnyerte a versenyt, míg a nők mezőnyében Sudo nyolcadik alkalommal győzött, 39,5 hot dogot leküldve.

Joey Chestnut 2021-ben, amikor felállította rekordját

Fotó: Northfoto

A két bajnok tartja a verseny csúcsát is, Chestnut 2021-ben 76 hot dogot evett meg, míg Sudo csúcsa 48,5 – írja a The New York Times. Az evőverseny a legendák szerint 1916 óta zajlik, ám 2010-ben az egyik eredeti szervező elismerte, hogy a legenda csak kitaláció.

Az időközben hagyománnyá váló verseny valójában a hetvenes években vette kezdetét, és ma már az ESPN2 csatornán is közvetítették. A győztesnek 10 ezer dolláros díjat nyújtó esemény a tudósok fantáziáját is megmozgatta, és

egy tanulmány szerint 10 perc alatt 83 hot dog elfogyasztása jelenti az emberi teljesítőképesség határát.

A kutatás szerint a legjobb evők akár a grizzlimedvékkel is fel tudják venni a versenyt, ugyanis a medvék percenként 8 hot dogot tudnak eltüntetni, míg Joey Chestnut 7,5-et. Ráadásul szemben a medvékkel – melyek csak 6 percig bírják ezt az iramot – Chestnut 10 percig képes erre.