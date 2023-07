Kínos baki: Ukrajna véletlenül elismerte, hogy mégis ők robbantották fel a Kercsi-hidat

Bár Ukrajna hivatalosan továbbra is tagadja, úgy tűnik, mégis elismerték, hogy a kijevi erők állnak a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd tavaly októberi felrobbantása mögött. Moszkva a kezdetektől Ukrajnát és az ukrán titkosszolgálatot vádolta a merénylettel, de Kijev mindvégig tagadott.

Fotó: AFP

Most azonban Hanna Majlar, ukrán védelmi miniszter-helyettes a szombaton 500. napjához ért háború legnagyobb ukrán eredményeit összesítve véletlenül elismerte, hogy mégis ők állnak a robbantás mögött. Majlar ugyanis 12 jelentős eseményt elevenített fel, köztük a Moszkva cirkáló elsüllyesztését és a Kígyó-sziget visszafoglalását is, amelyre egyébként szombaton maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ellátogatott.

Ebben említette meg, hogy „273 nappal ezelőtt az első csapást mértük a krími hídra, szétzilálva ezzel az orosz logisztikát”.

Majlar ezzel arra utalt, hogy a híd, amely összeköti Oroszországot a megszállt félszigettel, hetekig nem volt használható. Igaz, azóta már helyreállt a forgalom. Ennek ellenére az ukránoknak szimbolikus jelentőségű volt a csapás, még ha tagadták is, hogy bármi közük lett volna hozzá. Egészen mostanáig.

A CNN megkereste az ukrán védelmi minisztériumot, hogy kommentálják a hírt, de egyelőre nem kaptak választ a kérdéseikre.