Mindaddig nem törli el a Koszovó elleni gazdasági büntetőintézkedéseket az Európai Unió, amíg az ország kormánya nem tesz konkrét lépéseket az észak-koszovói feszült helyzet csillapítása érdekében – közölte Miroslav Lajcák, az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különmegbízottja Pristinában.

A helyi sajtó beszámolója szerint a különmegbízott kedden tárgyalt Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel a helyzet kezeléséről. Az utóbbi hónapokban kiéleződött a feszültség Szerbia és Koszovó között, miután május végén zavargások törtek ki Koszovóban, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatali posztjukat. Ekkor a koszovói rendőrökre és a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderő, a KFOR katonáira támadtak a helyi szerbek.

Fotó: AFP

Miután Koszovó vezetése nem tett semmit a helyzet kezelése érdekében az Európai Unió gazdasági és politikai szankciókat vezetett be az országgal szemben. Az intézkedések között a koszovói politikusok uniós intézményekbe történő meghívásának és a pénzügyi támogatásoknak a felfüggesztése is szerepel.

Az uniós különmegbízott elmondta, hogy személy szerint nem szeretné, hogy szankciók továbbra is fennmaradjanak, éppen azért érkezett Pristinába, elősegítendő azon döntések születését, amelyek feleslegessé teszik ezeket. Hangsúlyozta, hogy az EU Szerbia részéről is konstruktív résztvételt vár a válságkezelésben. Ezért Lajcák szerdán Belgrádban találkozik Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel. Jelezte azt is, hogy

az unió Szerbia ellen is készen áll büntetőintézkedéseket bevezetni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Belgrád nem teljesíti az uniós feltételeket.

Kurti a sajtónak nem nyilatkozott, ám közleményben a szankciókat igazságtalannak nevezte, mondván azok aszimmetrikussá teszik a párbeszédet Szerbiával. Hozzátette, hogy a koszovói kormány semmit nem tesz a feszültség fokozása érdekében, így a helyi albán rendőrök csak a közbiztonság megőrzése érdekében tartózkodnak az utcákon.

Az önkormányzati választások megismétlődését várja a négy, szerb többségű koszovói önkormányzatban az Európai Unió, az Egyesült Államok és Szerbia is, és ez elől Koszovó sem zárkózik el, sőt Kurti az utóbbi napokban többször is közölte, hogy amennyiben a szerbek ígéretet tesznek arra, hogy nem bojkottálják a voksolást, hajlandó a választások ismételt kiírására.