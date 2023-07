A Görögországban tomboló erdőtüzek miatt a tengerparti Nea Anchialoszban található katonai légibázist is evakuálni kellett, miután a lángok hatására az éjjel több lőszerraktár is felrobbant. A légitámaszpont több F-16-os számára is bázisul szolgált, melyek áttelepítését a görög légierő csütörtökön megkezdte.

Fotó: Ikonomou Vassilis / MTI

A Vólosz közelében tomboló tüzek jelentették a tűzoltók szerint a legnagyobb kihívást az elmúlt két nap során, miközben Rodosz szigetén valamelyest javult a helyzet, ám mintegy 20 ezer embert kellett kimenekíteni. A tájékoztatás szerint

83 új tüzet észleltek csütörtökön, és a tűzoltók országszerte 124 erdőtüzet igyekeznek megfékezni, rendkívül nehéz körülmények közepette.

A hatóságok engedélyezték a visszatérést néhány település lakosai és turisták számára Rodosz keleti részén – olvasható a People’s Daily Online összefoglalójában. A lángok öt ember életét is kioltották, közülük kettő holttestét szerdán találták meg Vólosz közelében, míg egy pásztor, valamint két pilóta holttestére még kedden bukkantak Evia szigetén.

Fotó: Ikonomou Vassilis / MTI

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szerint a Földközi-tenger térségében kétségkívül látszik, hogy a klímaválság itt van, és mindenkit érint. Az erdőtüzek nemcsak Görögországban, de Horvátországban, Portugáliában, Spanyolországban vagy épp Törökországban és az Atlanti-óceán túlsó partján is pusztítanak, és már tavaly is sok helyen tomboltak a térségben. A klímaváltozás erősödésével a helyzet várhatóan évről évre rosszabb lesz.