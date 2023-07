Lukasenka megmondta, hol tartózkodik Prigozsin

Nincs már Fehéroroszországban a lázadó Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök szerint, aki erről és sok más kérdésről is beszélt csütörtökön, egy Minszkben tartott nemzetközi sajtótájékoztatón. Az államfő elmondta, továbbra is él a Wagner csoport felé az az ajánlat, hogy csapatai egy részét az országban állomásoztassa.

Fotó: Alexander Nemenov / AFP

A politikus úgy tudja, a csoport élén álló Prigozsin Szentpéterváron lehet. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélni fog a zsoldosvezérről, aki tudomása szerint továbbra is szabad, és Putyin nem is fogja megsemmisíteni őt. A Wagner csoport kapcsán közölte, hogy csak akkor vetik be Fehéroroszországban, ha leszerződik az állammal (Lukasenka attól nem tart, hogy ellenük fordulna) – írja a Reuters.

A belarussz kormányfő beszélt arról is, hogy az ukránok komoly támadásra készülnek a július 11-i, vilniusi NATO-csúcs előtt, ám szerinte ezzel csak saját legjobb tartalékaikat pazarolnák el, valamint gyengítenék katonai képességeiket. A NATO-nak és a Nyugatnak üzenve elmondta azt is, hogy

az országába telepített atomfegyverek kizárólag védelmi célokat szolgálnak, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az agresszióra a válasz azonnali lesz, a fegyverek célpontjait pedig meghatározták már.

A Prigozsin zendülését követő megállapodásban kulcsszerepet játszó Lukasenka ismét felajánlotta közvetítői szerepét, ezúttal Ukrajna és Oroszország között. Hozzátette, az ő részéről már ősszel megkezdődhetnek a béketárgyalások.