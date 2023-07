A fekete-tengeri megállapodás felmondása után az ukrán gabona újabb fontos szállítási útvonalát vette célba Oroszország: drónokkal a Dunán lévő gabonaraktárakat támadott hétfőn. A csapás Reni kikötőjét érte, amely Romániával, egy NATO-tagországgal szemben található a folyó partján.

Odesszát is újabb támadás érte.

Fotó: AFP

A The New York Times emlékeztetett, hogy Oroszország most támadott először a NATO-hoz ennyire közeli célpontot, amivel konfrontációt kockáztat az Egyesült Államokkal és annak európai szövetségeseivel.

A 18 ezer lakosú Reni több mint kétszáz kilométerre délnyugatra helyezkedik el Odesszától, amelyet szintén támadtak az éjszaka, és alig pár száz méterre a folyó romániai oldalától. A hírrel kapcsolatban a Reuters emlékeztetett, hogy az orosz invázió kezdete óta Ukrajna havonta mintegy egymillió tonna gabonát exportált az Európa Unión keresztül, a legnagyobb részét romániai kikötőkön és a Dunán keresztül.

A globális gabona- és kukoricaárak 6,2 százalékkal emelkedtek hétfőn

a folytatódó orosz támadások és a Moszkvát éjszaka ért dróncsapás nyomán, félő ugyanis, hogy a helyzet tovább eszkalálódik, és veszélybe sodorja a gabonaexportot és -szállítást.

Az ukrán gabona alternatív szállítási útvonalai sincsenek már biztonságban.

Fotó: AFP

Órákkal a hétfői támadás után António Guiterres, az ENSZ főtitkára arra kérte Moszkvát, hogy térjen vissza a fekete-tengeri megállapodáshoz, és figyelmeztetett, hogy ellenkező esetben tragikus hatás várható „a legkiszolgáltatottabb országokban, amelyek küszködnek, hogy etessék a lakosaikat”.

Egy francia kereskedő szerint a Reni elleni támadás „az új fejlemény és hatalmas csapás” az ukrajnai exportra. „A fekete-tengeri folyosó és most az alternatív útvonalak elleni támadások után nehéz lesz kijuttatni az ukrán gabonát az országból” – mondta a brit hírügynökségnek.

Az ukrán hatóságok kevés részlettel szolgáltak a Reni elleni támadásról. Rendőrségi források szerint gabonaraktárakat, valamint másféle árucikkeket tartalmazó tartályokat ért találat, tűz keletkezett, és hét ember megsérült. A rendőrségi felvételek szerint a sérült konténerek egy részén a Maersk logója látható.