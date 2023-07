Megszólalt Sojgu: irtózatos ukrán veszteségekről és orosz előrehaladásról számolt be

Csak júliusban több mint húszezer katonát, szám szerint 20 824 embert vesztett az ukrán hadsereg az ellentámadások során, ezenfelül pedig 2227 különböző fegyvert vagy hadászati eszközt semmisített meg az orosz hadsereg. Minderről Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter számolt be hétfőn egy konferenciahívás során.

Fotó: AFP

Sojgu a hadsereg vezetésével történt beszélgetés során kitért további számokra is: tíz Leopard tankot lőttek ki, 11 amerikai gyártmányú Bradley páncélos járművet, 40 amerikai gyártmányú M777 tüzérségi ágyút és 50 további nyugati gyártású önjáró löveget semmisítettek meg az elmúlt hetekben az orosz erők.

Sojgu szerint a nyugati fegyverek nem hoztak érdemi változást a frontra, mindössze a harcokat nyújtják el.

Ez utóbbiakkal kapcsolatban elmondta: az ukrán erők a napokban megpróbáltak áttörni Orehov irányába, de ezt a próbálkozást visszaverték. Sojgu szerint az ukránok ebben a kísérletben is rengeteg embert és eszközt vesztettek. Az orosz sereg is mozgásban maradt ugyanakkor: több kisebb települést is elfoglaltak a kupjanszki régióban.

Sojgu szerint az ukrán ellentámadás kudarcát jelzi az is, hogy egyre több dróntámadást indítanak Moszkva és egyéb orosz nagyvárosok ellen, miután a harctéren nem tudnak sikereket felmutatni a nyugati támogatóknak – írja a RIA Novosztyi.