Keserédes nemzeti ünnepre készül Franciaország július 14-én, ekkor ünnepelnék ugyanis a Bastille ostromának napját, ám ezúttal más színezetet kapott az esemény a közelmúltbeli események miatt. Mint ismert: Franciaországban napokon át súlyos zavargások zajlottak, miután a rendőrök lelőttek egy fiatal fiút az országban. A helyzet pedig még most sem csillapodott le teljesen.

Fotó: AFP

A friss kormányrendelet szerint tartani, árulni, vásárolni és szállítani is tilos lesz a tűzijátékokat egészen július 15-ig, azaz az ünnep ezúttal pirotechnikai eszközök nélkül zajlik majd. Erre azért van szükség a Guardian cikke szerint, mert a zavargók több helyszínen is tűzijátékokkal léptek fel a rendőrök ellen. Emmanuel Macron államfő kabinetje egyre kétségbeesettebben próbál úrrá lenni a helyzeten, elsőként minden olyasmit betiltanak, amely a tüntetőket segíti, így már a közösségi oldalak leállítását is megfontolták.

Az ünnepnap közeledtével várhatóan az indulatok is fellángolnak ismét, a tüntetések ugyanis már nemcsak az állam ellen zajlanak, hanem egyes társadalmi csoportok is több városban estek egymásnak, így például bevándorlók és szélsőjobboldaliak verekedtek össze több helyszínen is.

Az indulatokat fokozza az is, hogy a rengeteg sérülés után már a francia rendőrök sem finomkodnak a tüntetőkkel, mint ahogy az egy hétvégén a Twitterre felkerült videón is látszik.