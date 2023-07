Oroszország nyeri meg a háborút, és azok az országok is, amelyek segítettek az igazságosság megvalósításában a világ arénájában

– mondta Pjotr Tolsztoj, az orosz állami duma alelnöke a Tasnimnak adott interjújában, hozzátéve, hogy a világ más lesz, ha véget ér a konfliktus.

Zelenszkij maga is csatlakozhatna a NATO-hoz, de Ukrajna nélkül

– jegyezte meg Ukrajna csatlakozási szándékával kapcsolatban, ugyanis az ukrán sajtóhírek szerint a védelmi tárca első embere úgy tekint a jövő évben esedékes NATO-csúcstalálkozóra, mint Ukrajna csatlakozásának lehetséges időpontjára.

Tolsztoj azt is mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mindig teljesítette Törökországgal kapcsolatos kötelezettségvállalásait, és reméli, hogy Oroszország partnerei is ezt fogják tenni, de Recep Tayyip Erdogan török ​​elnök megszegte az Oroszországgal szembeni kötelezettségeit. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Putyin és Erdogan tárgyaltak a fekete-tengeri gabonaszerződés meghosszabbításáról. Szakértők a tárgyalásokat a gabonaügylet utolsó reményének nevezték.

Tolsztoj most közölte, hogy

„minden bizonnyal meg fog változni a világ” és olyan országok profitálnak a változásból, mint Kína, Oroszország, Irán és Törökország, amelyek „a függetlenségre és az igazságszolgáltatásra törekszenek”.

Hozzátette, hogy az olyan országok, mint Irán és Oroszország, jó úton járnak, hogy a függetlenségüket és a területi integritásukat megőrizzék. Arra a kérdésre, hogy Irán és Szaúd-Arábia nemrégiben megerősítették a két ország közötti kapcsolatokat, Tolsztoj azt mondta: „Nagyon örülünk, hogy ilyen megállapodás született. Jó kapcsolataink vannak Iránnal és Szaúd-Arábiával is.”