Oroszország nem utasítja el a béketárgyalásokat, ám nehéz fegyverszünetről beszélni, miközben Kijev drónokkal támadja Moszkvát – mondta Valgyimir Putyin orosz elnök, az afrikai országok vezetőivel tartott szentpétervári találkozón szombaton.

Fotó: AFP

A kijelentés azért is meglepő, mert korábban Kijev és Moszkva is határozottan elzárkózott attól, hogy a fegyverleltételről egyeztessenek. Putyin a késő eset tartott sajtótájékoztatón azt is hangoztatta, hogy Oroszország nem tervezi fokozni a katonai műveleteket Ukrajnában, mindössze néhány megelőző taktikai csapást mértek az ellenségre a Krími hídnál történt július eleji terrorista támadás után, amelyben ketten életüket veszítették.

Vasárnap hajnalban három ukrán drónt sikerült Moszkva felett megsemmisíteni – közölte az orosz védelmi miniszter, aki szerint senki sem sérült meg és mindössze csekély anyagi kár keletkezett a „terrorista támadás” során. A drónokat a Kremltől több kilométerre, az orosz főváros üzleti negyede felett sikerült lelőni, a lehulló roncsok mindössze két irodaépület homlokzatában okoztak minimális kárt. Moszkva légterét ugyan rövid időre lezárták, ám a vnukovói nemzetközi repülőteret nem sokkal később újranyitották.

Az ukrán dróntámadások - bár minimális anyagi kárt okoznak - egyre nagyobb pszichológiai nyomást helyeznek az orosz lakosságra, és egyre többen kezdik megkérdőjelezni, hogy az orosz katonai vezetés valóban kézben tartja-e a "speciális katonai hadműveletet", ahogy azt a vezetés Ukrajna lerohanása óta hangoztatja– írja a Reuters.