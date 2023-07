Novemberig is eltarthat a krími híd javítása, ez pedig ukrán sikereket jelenthet a háborúban

A krími híd kulcsfontosságú logisztikai útvonal Oroszország számára, így érthető, hogy az ukránok egyik elsőszámú célpontja – írta meg a Háborúkutató Intézet (Institute for the Study of War – ISW). Ez az egyike annak a két szárazföldi útvonalnak, ahol az orosz hadsereg déli főcsoportja utánpótláshoz juthat. A másik lehetőség Donyeck, Zaporizzsja és Herszon megyéken keresztül vezet, ami a harcok miatt túlságosan kockázatos.

A hétfőn felrobbantott krími híd javítsa akár novemberig is eltarthat az oroz miniszterelnök-helyettes szerint.

Fotó: AFP

Ameddig a híd járhatatlan, addig az oroszok képességei korlátozottak Dél-Ukrajnában. A megmaradt utánpótlás útvonalak csak lassan haladhatnak, mivel folyamatosan ki vannak téve az ukrán támadásoknak.

Ezzel az ukrán ellentámadás sikeresebb lehet a déli térségekben

– írta a Kyiv Independent az ISW-re hivatkozva.

Oroszország Ukrajnát vádolja a híd elleni hétfői támadással. A Kercsi-hídba hajnali három óra és fél négy között csapódott be kettő harci drón. A hídon éppen egy belgorodi család haladt át autóval. A csapásban a szülők életüket vesztették, a kislányuk közepesen súlyos sérülésekkel került kórházba.

A drónok súlyosan megrongálták a hidat, ami egyelőre nem járható.

Az orosz miniszterelnök-helyettes szerint a javítások novemberig is eltarthatnak.

Az orosz külügyminisztérium szerint az ukránok az amerikai és a brit hírszerzés segítségével hajtották végre a támadást. Kijev nem erősítette meg, hogy köze lenne a híd felrobbantásához.

Az ISW szerint az orosz sereg déli parancsnoksága jelentős kihívásokkal néz szembe a következő hónapokban. Az egyébként is rossz ellátás miatt az ukrán támadások egyébként is ebben az irányban voltak a legsikeresebbek, így pedig további sikereket halmozhatnak Melitopol felé.