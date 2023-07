Moszkva kedden bírálta a kétnapos vilniusi NATO-csúcstalálkozót, amely az orosz külügyi szóvivő szerint a nyugati manipuláció legrosszabb hagyományainak megfelelő színes látványosság lesz.

Fotó: AFP

Marija Zaharova ezt az orosz állami televízió egyes csatornájának Big Game (Nagy játszma) című műsorában jelentette ki a vilniusi csúcstalálkozót kommentálva. A szóvivő kiemelte, hogy folyamatban van egy tömeges, hangszerelt kiképzés, a finn kormány miniszterei pedig gordonkaszólót adnak elő Ukrajna megsegítése jeléül.

Zaharova hozzátette azt is, hogy a csúcstalálkozón új segélyprogramokat jelentenek be Ukrajnának, és számos propagandalépést tesznek, hogy bemutassák a kijevi rezsim állapotának felszínét.

A Litvánia fővárosában rendezett kétnapos csúcstalálkozón valamennyi tagország, valamint a tagsághoz már csak karnyújtásnyira lévő Svédország is részt vesz. Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elutazott az eseményre. A NATO-csúcs miatt a vilniusi repülőteret lezárták, és a légteret is fokozottan őrzik.