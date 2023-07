Orbán Viktor a vártnál némiképp korábban,10:30 helyett valamivel 10 óra után megkezdte előadását Tusványoson. Szokásosan Németh Zsolt és Tőkés László társaságában foglalt helyet a színpadon. A teljes felszólalás mintegy másfél órán át tartott. Alább a Világgazdaság élő tudósítása olvasható kronológiai sorrendben.

Orbán Viktor a 2023-as tusványosi előadásán (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Orbán Viktornak leírta a román állam, miről beszélhet és miről nem

Román hadakon átvágva érkeztünk ide – kezdte beszédét a miniszterelnök. Ezzel arra utalt, hogy jelenetős román ellentüntető tábor jelent meg a felszólalást megelőzően a Tusványoson. A román külügy feljegyzést küldött Orbán Viktornak, hogy miről nem beszélhet és miről beszélhet, de csak feltételekkel. Azt tanácsolták, hogy ne beszéljen arról, ami sérti a román érzékenységet. Ilyen a nemzeti szimbólumok kérdése, amit Orbán Viktor elfogadott, de üdvözölte a magyar és székely zászlókat. A kisebbségi jogok is tabu, de a kormány fő megállapította, hogy ezek léteznek és megiletik az itt élő magyarokat.

Magyarország a román schengeni csatlakozás mellett

A román állam azt is kérte Orbán Viktortól, hogy nem létező romániai közigazgatási területi egységekről se beszéljen. Szerinte Erdélyre és Székelyföldre gondolnak. "De mi sose állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének" – riposztolt. Szerinte kommunista időutazás, hogy a román kormány a migráció témáját is kerülné. "Ezzel szemben mit ajánlunk mi? Ha Magyarországra jön a román elnök és mi hívogatjuk, akkor nem szabjuk meg, miről beszélhet. Másodszor: a 2024 nyarán induló magyar EU-s elnökség kiemelt célja lesz a román schengeni csatlakozásának elérése" – jelentette be a magyar miniszerelnök.

A világ erőegyensúlya elmozdult

A második világháború után nyolcvan évig erőegyensúly volt a világban. Ennek első 45 évében odaadtak az angolszászok minket a szovjeteknek, majd pedig egy szabad korszak kezdődött 33 éven át, amikor háború nélkül kivezették a szovjeteket a történelemből. Most viszont Kína elmozdította az erőegyensúlyt.

Kína másképp emelkedik fel, valójában visszatér

Az Egyesült Államok lett, míg Kína van – emelte ki a kormányfő. Kína egy termelési erőmű, ezekben a percekben előzi meg az USA-t. Mindenben ők a legerősebbek. Az történt, hogy a nyugati ipari forradalom és a globális kommunikációs forradalom 300 éves időszakát Kína 30 év alatt megtette. A helyzet veszélyes, mert az Egyesült Államok úgy nőtt fel, hogy ő az első számú ország a világban, és ez hittétellé vált. Amikor ebben kihívást érte, az USA mindig visszaverte, így a Szovjetuniót és az Európai Uniót is. Ezt mutatja, hogy míg 2010-ben az USA és az EU is 22-23 százalékot adott a világ termeléshez, ma az EU csak 17-et, míg az USA 25-öt. Azonban az USA dominanciája folyamatosan gyengül.

Napról napra haladunk az összeütközés felé

A jelenlegi folyamatok Ázsiának és Kínának kedveznek. Nincsenek állandó győztesek, és állandó vesztesek a világban. A nemzetközi intézményekben is változás történik, így Kína is létrehozta a sajátjait. Véget akarnak vetni a megaláztatás évszázadának. Vissza akarják szerezni a dominanciát Ázsia felett, az USA által vallott egyetemes értékeket pedig kinevetik. Napról napra haladunk az összeütközés felé, az egymillió dolláros kérdés, hogy el lehet-e azt kerülni.

A legveszélyesebb pillanatban vagyunk

A világpolitikában most a legveszélyesebb pillanatban vagyunk, amikor az első helyen lévő nagyhatalom látja magát a második helyre süllyedni. A mi életünkre nézve ebből az következik, hogy a két nagy közötti katonai összeütközés esélye valószínűbb, mint ahogy most látszik. De a háború nem elkerülhetetlen, ha a világ képes új egyensúlyt találni. "Ebben nekünk nem osztottak lapot" – húzta alá. De szerinte a nagyoknak el kellene fogadnia, hogy két nap van az égen. Nem csak a mostani, de a következő generáció is ebben a korszellemben éli majd le az életét.

Az Európai Unió szorong

Az EU-t és Európát szorongás gyötri, bekerítve érzi magát, hiszen hétmilliárd ember veszi körül. Ez egy gazdag és gyenge unió. A miniszterelnök ismertetése szerint az IMF országlistája alapján az látszik, hogy 2030-ban kiesik az első tízből Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia és a tizedik helyre esik vissza Németország. "Európa olyan mint egy kiöregedett bokszbajnok, és ebből elzárkózás következik" – mondta. Oroszországot leválasztották az európai gazdaságról, de a világ többi részéről nem lehet elvágni Moszkvát. Ezzel párhuzamosan pedig Európa elveszíti a versenyképességét, mivel az energia ára kétszeresére növekedett a világ többi részén lévő árszinthez képest. Ráadásul a világ legnagyobb 1400 cégéből mindössze 8,5 százaléknyi vonult ki az orosz piacról. "Tehát az a támadás, amit az ukránok indítottak az OTP ellen, nem más mint hungarofóbia, amit ezért visszautasítunk" – húzta alá.

Birodalom vs nemzetek

A Brexittel megbillent az EU egyensúlya a föderalisták felé, a szuverenisták kisebbségbe kerültek. A V4 gyengült, a csehek átálltak, Szlovákia billeg, egyedül a lengyelek és a magyarok maradtak. De abban reménykedik, hogy jövőre kedvezőbb helyzet áll elő.

Magyarország más

Magyarországnak tisztában kell lennie önmagával, és azt az utat kell folytatni, amit 2010- ben elkezdett az ország húsz zavaros év után. van egy új korszakunk, aminek szellemi és gazdasági alapjai is vannak. Az új magyar alkotmány a legnyilvánvalóbb különbözteti meg Magyarországot a többi európai országtól. A magyar alkotmány középpontjában a mi áll, másutt az egyén. A magyar szellemi kiindulópont, hogy az emberi életben azok a legfontosabb dolgok, amiket az egyén nem tud megszerezni egyedül. Ilyen a barátság, a szabadság vagy a béke. Az összes jó dolog a világon az egymással való együttműködésen alapszik. A magyar alkotmány a kötődés alkotmánya, a liberális alkotmányok az eloldódásé. "Nem döntöttünk rosszul, szinte jól döntöttünk, amikor 2011-ben a magyar keresztény alkotmányt megvalósítottuk, mert a migrációt és a gendert nem lehet liberális alapon visszaverni" – jelentette ki.

Az elszámoltathatatlanok

Létrejött egy európai politikai osztály, amely nem tartozik elszámoltathatósággal. Ez egy elszámolhatatlan birodalom létrejöttéhez vezetett. Ebben a helyzetben harcolni kell: nem kívánjuk, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a hite, de ahhoz ragaszkodunk, hogy van közös otthonunk, nyelvünk, kultúránk, ami az alapja a magyarok biztonságának és jólétének és ezt mindenáron meg fogjuk védeni. "Nem hátrálunk, nincs kompromisszum, nem engedünk a zsarolásnak". Az EU elutasítja a keresztény gyökereket, ez a mélyben húzódó oka a konfliktusnak.

Meteortámadás

A magyar gazdasági modellről azt mondta, hogy a magyar gazdaság összteljesítménye megháromszorozódott 2010 óta: 27 ezerről 80 ezer milliárdra nőtt. 2030-ra az a cél, hogy 160 ezer milliárd forintos GDP-je legyen Magyarországnak. Szeretnék, hogy eddig az időpontig az uniós fejlettség 85-90 százalékán álljunk. A villamosenergia-import 0 kell, hogy legyen, az erőműfejlesztésre 11,5 ezer milliárd megy majd el. Az évtized végére 85 százalékra akarják emelni a foglalkoztatottságot. A reprodukciós ráta 1,2-ről 1,5-re ugrott, de 2,1 kellene, hogy ne csökkenjen a népesség. Ehhez egységes családtámogatási rendszer kell a Kárpát-medencében, de ezt csak akkor lehet megtenni, ha jól mennek a dolgok. A honvédség kezd talpra állni, egyenruhás alkalmazottak helyett harcosaink lesznek. A határon túlra adott forrásokat tízszeresére bővítették, csak jövőre ötszörösére emelték a az oktatási támogatást. "Ezek szépen és jól is hangzanak, de van itt egy bökkenő: három év alatt két meteorral is összeütköztünk, az egyik a COVID volt, míg a másik a háború. Utóbbi letérített a pályáról, 2024 júliusában következhet be, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés ismét jelentős, a banki hitelezés ismét erős, az EU átlag feletti növekedési pálya visszaállt. A 2023-as év egészében sikerül megakadályozni a bérek elértéktelenedését, a kamatszint 2024 második negyedévében normalizálódhat.

Összegzés

Nagy világügyekben észnél lenni, a világgazdaságban összeköttetéseket építeni, az uniós vitákban harcolni, a szellemi kérdésekben kitartani, a nemzetegyesítésben állhatatosnak maradni. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok – zárta beszédét Orbán Viktor.

Kérdések következnek

Az első kérdés, fokozódik-e a keleti nyitás, várható-e anyagi támogatás Kína részéről.

Válasz: Az összefüggés egyszerű. Van egy 800 milliós nyugati piac, és van egy 8 milliárdos keleti. miért választanánk a kisebbet? Örülni kel, hogy a legnagyobb befektetők Magyarországon kínaiak, dél-koreaiak és japánok. Csak utána jönnek a németek. Végre képes a magyar gazdaság a világpiacon helytállni versenyképesen. Nekünk világpiac kell és világkereskedelem, nem pedig egy bezárkózó EU. Fényt akarunk és teret, két nap van az égen, ezt mi tudomásul veszük.

A második, hogy Donald Trump mikor jön Tusványosra? (A volt elnök még nem, de a kampányfőnöke most ott volt.)

Válasz: Ehhez nagy ívet kell megfutni, kétséges, hogy sikerülhet-e egy év alatt. Trump saját otthona és az a hotel, ahonnan Orbán Viktor érkezett, ég és föld. Ez alapján nehéz lesz.

A harmadik, hogy megkapja-e Magyarország az uniós pénzeket és ha igen, mikor?

Válasz: Rengeteg hiedelem kering. Amikor uniós pénzről beszélünk ma, két pénzkupacra kell gondolni. Az egyik RRF, ami a Covid-válság ellen van. Eddig semmit nem kaptunk és kétséges, hogy kapunk-e. A másik a hétéves ciklus pénze, ami évre lebontva 2 milliárd euró, ami nemzetgazdasági összefüggésben szinte jelentéktelen. Ettől még nem lehet lebecsülni, de úgy feltűntetni, mintha ezen múlna a gazdaság egésze, ez butaság. Ha azonban ehhez nem jutunk hozzá, akkor a pénzpiacokon is másképp néznek ránk, ez a hatás pedig nagyobb. A kérdés, hogy lehet hazahozni a pénzt? "Oda kell menni egy zsákkal és hazahozni. De hogyan? Úgy hogy az EU-költségvetése csődben van. Többletbefizetést kérnek, de ehhez egyhangúság kell. Akkor kell elővenni a zsákot" – foglalta össze. A vétóval viszont csínján kel bánni, de most van ilyen súlyú ügy a napirenden, ez pedig a külpolitika meghatározása. A német javaslat lényegében elvenni ezt a szuverén jogot a magyar államtól. Ebben pedig vétót kell emelni.

A negyedik, miért csak akkugyárakról lehet hallani, hol maradnak az élelmiszeripari fejlesztések?

Válasz: Óriási boom előtt áll az agrárium. Ellenzéki toposz az akkugyárakat és a mezőgazdaságot szembe állítani.

Az ötödik, a felvidéki magyarság megszervezésére vonatkozik.

Válasz: ha egy félmilliós közösség nem képes magát megszervezni, az a gyengeség jele. Az urak és hölgyek, ha az államért akarnak dolgozni, oldják meg azt problémát, hogy miért nincs magyar képviselet a szlovák parlamentben.

Érkezett kérdés a sportról is, a miniszterelnök milyen jövőt jósol Szoboszlai Dominiknak?

Válasz: Szoboszlai Dominik a főnök, az a kérdés, hogy ő milyen jövőt jósol nekem – jegyezte meg.

És végül, mennyire rossz minden nap szembe menni az ellenállással, mi ad ebben erőt Orbán Viktornak?

Válasz: "Köszönöm, jól vagyok. Meglehet, hogy a kérdező valóban arra lehet kíváncsi, hogy vagyok, de lehet, hogy arra, meddig bírom. A hatalom őrli az embert, de fontos, hogy a hatalmat jól definiálja az az ember, aki politikával és hatalommal foglalkozik, és tudja, meddig lehet ezeket beengedni" – értékelt. Az ő felfogásában a hatalom a közös cselekvőképesség, ennek pedig szerinte van biblikus alapja. "Úgy beszélj, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók" – mutatott rá. Szerinte a nemzeti közösségekben kellenek olyan emberek, akik értik, mi történik, elmagyarázzák az embereknek, mi történik, és segítenek felkészülni a jövőre. "Akinek adott talentumot a Jóisten, annak ez a sorsa, és én örülök, hogy nem vagyok sorstalan" – foglalta össze az életfilozófiáját.