Szerdán kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. Az eredmények tükrében több hazai egyetemen is rekordot döntött a frissen felvett elsőévesek száma. Ezek közé tartozik a Budapesti Metropolitan Egyetem is, ahol több mint másfélszeresére nőtt a felvett magyar hallgatók aránya a tavalyi tanévhez képest – derült ki az egyetem közleményéből.

Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Főleg az üzleti, kommunikációs és turisztikai karra nyertek nagy számban felvételt a jelentkezők, ahol 78,9 százalékos volt a növekedés. A művészeti és kreatívipari karon 11,6 százalékkal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint egy évvel ezelőtt. Az üzleti kommunikációs és turisztikai karon a gazdaságtudományi képzéseken mutatkozik a legnagyobb hallgatói létszámnövekedés, a felvett hallgatók száma 87,9 százalékkal több, mint a 2022-2023-as tanévben.

Az üzleti karra jelentkezők körében a legnépszerűbbek az üzleti- és emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos szakok, de a kommunikáció-, médiaszakokra is közel 300 hallgató került be, és továbbra is fontos szerepet töltenek be az MBA-programok is. Az államilag finanszírozott mesterképzésekre felvettek aránya 24,7 százalékkal emelkedett a karon, a levelező képzés esetében ez a szám 21,6 százalék.

A művészeti karra a jelentkezők alkalmasságát vizsgáló portfólió és a gyakorlati felvételi vizsga alapján lehetett bekerülni. A művészeti nappali mesterképzésekre felvételt nyertek aránya 41,2 százalékkal emelkedett, az államilag finanszírozott helyekre felvettek aránya 37 százalékkal nőtt, a levelező képzésre felvett hallgatók száma pedig 25 százalékkal múlta felül a tavalyit. A kar sikeréhez az egyetem szerint hozzájárulhatott az is, hogy két új szakkal bővül, a mozgókép BA filmírás szakirány és forgatókönyvíró MA képzéssel.

A Budapesti Metropolitan Egyetem vonzerejének számít a nemzetközi oktatási környezet is.

Mintegy 1000 külföldi hallgató tanul itt, és igény szerint minden szak angolul is elindul. A magyarországi hallgatók számára továbbra is működik az Erasmus-program, és csaknem 200 külföldi felsőoktatási intézménnyel áll a METU partneri kapcsolatban, így hallgatói a világ szinte minden régiójába eljuthatnak, hogy vendéghallgatóként szakmai tapasztalatot szerezhessenek.

Az idei felvételi számok is igazolják, hogy az utóbbi években az egyetemünkön meghozott döntéseknek meglett az eredménye. Nemcsak láthatóvá vált a Budapesti Metropolitan Egyetem a hazai és – teszem hozzá – a régiós felsőoktatási piacon, hanem kedvelt is lett, ezt bizonyítják a folyamatosan végzett hallgatói felméréseink is

– nyilatkozta dr. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatója.