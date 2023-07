Két autóbusz, az egyik turistákkal teli, összeütközött csütörtök este az amerikai nagyváros, New York Manhattan kerületében. A balesetben több mint nyolcvan ember megsérült, közülük 18-an kórházba kerültek. A baleset helyi idő szerint este hét óra körül történt az egyik sugárúton, a First Avenue-n, a Gramercy Park közelében – számolt be Kevin Murphy, New York tűzoltóparancsnok-helyettese.

Fotó: Kyle Mazza / Anadolu Agency / AFP

A tűzoltóság által a Twitter közösségi oldalon nyilvánosságra hozott képek tanúsága szerint egy emeletes, nyitott tetejű turistabusz egy helyi tömegközlekedési járat hátuljának ütközött. Sajtóértesülések szerint a balesetet a turistabusz okozta, amely áthajtott egy piros lámpán.

Mindkét busz tele volt

– mondta Paul Hopper, a tűzoltóság sürgősségi orvosi szolgálatának helyettes vezetője. Tájékoztatása szerint tizennyolc embert szállítottak kórházba, de sérüléseik nem voltak életveszélyesek. A két jármű további 63 utasát a helyszínen ellátták.

A sérülések nagy része vágás, vérömleny, horzsolás, néhány fej- és nyaksérülés

– részletezte Hopper.

A tűzoltóparancsnok-helyettes közölte, hogy embereiknek köteleket és létrákat kellett használniuk, hogy lehozzák a turistákat az emeletes busz felső szintjéről.