Visszavágja Moszkva az olajexportot Oroszország augusztusban napi 500 ezer hordóval csökkenti az olajexportot, jelentette be hétfőn Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes. A lépés önkéntes, és a célja hozzájárulni ahhoz, hogy „az olajpiac kiegyensúlyozott maradjon” – tette hozzá. A vezető exportőr Szaúd-Arábia is meghosszabbította egy hónappal a kínálata csökkentését. Rijád közölte, hogy augusztusra is kiterjeszti a napi egymillió hordós önkéntesen vállalt termeléscsökkentést.