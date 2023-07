Szükségállapotot hirdetett az ecuadori kormány a latin-amerikai ország börtöneiben az elmúlt hétvégén 18 életet követelő erőszakhullám miatt, és ennek keretében engedélyezte a fegyveres erőknek, hogy vegyék vissza az irányítást a büntetés-végrehajtási intézetek felett. A Guillermo Lasso államfő által elrendelt rendkívüli jogrend hatálya egyelőre 60 napra szól.

Fotó: RODRIGO BUENDIA / AFP

Az intézkedés meghozatalát követően 2700 katona és rendőr hatolt be a rossz közbiztonságáról ismert Guayaquil városának egyik fegyintézetébe, és irányított robbantások segítségével visszaszerezte az ellenőrzést három cellablokk felett. Az ország egyik legveszélyesebbnek tekintett büntetés-végrehajtási intézetében szombat óta összecsapások voltak bűnszervezetek bebörtönzött tagjai között. A rabok lőfegyvereket is használtak,

illetve gázpalackok felrobbantásával tüzeket idéztek elő.

Az ügyészség a korábban Twitter néven ismert X közösségi platformon bejelentette, hogy a 18 halott rab mellett tíz sebesültről tudnak, akik között egy rendőr is van. Más börtönökben a fegyencek csaknem száz őrt ejtettek túszul, egyes helyeken pedig – magyarázat nélkül – éhségsztrájkba kezdtek. Guillermo Lasso szükségállapotot vezetett be Manabí és Los Ríos tartományokban is, valamint Durán városában, ahol vasárnap meggyilkolták Agustín Intriago polgármestert.

Ecuador Latin-Amerika egyik legveszélyesebb országának számít. Guillermo Lasso áprilisban már szükségállapotot léptetett életbe az ország három régiójában, köztük Guayaquilban. A mostani erőszakhullám az augusztusra kitűzött elnökválasztás kampánya során kezdődött. A jelöltek közül többen az ország börtönrendszerének reformját ígérik.