Nyolc razziát tartottak Ausztriában egy államellenes mozgalom tagjainál, az akcióban harminchat embert vettek őrizetbe – jelentették be szerdán a helyi hatóságok. A műveletet az Alkotmányvédelmi és Terrorelhárítási Hivatal (LVT) az Állambiztonsági és Hírszerzési Igazgatósággal (DSN) együttműködésben hajtotta végre szerda reggel a Porosz Szövetségi Állam nevű mozgalommal szemben.

Fotó: Shutterstock

Ausztria öt tartományában 41 ember ellen folyik nyomozás az ügyben összefüggésben – közölték a hatóságok. A klagenfurti ügyészség utasítására és a kerületi közigazgatási hatóságokkal egyeztetve hat karintiai helyszínen tartottak egyidejűleg házkutatást a reggeli órákban. Az összehangolt akcióban több rendőrjárőr, a Cobra csoport, a karintiai erők, valamint kutyás egységek, nyombiztosítók és informatikai nyomozók vettek részt.

Bécs, Vorarlberg, Felső-Ausztria és Alsó-Ausztria tartományban további két házkutatásra és öt azonnali kihallgatásra került sor. Minden gyanúsítottat ideiglenesen eltiltottak a fegyverviseléstől.

A Porosz Szövetségi Állam egy Ausztria-szerte működő államellenes mozgalom. Tagjairól a hatóságok is tudnak, miután rendszeresen nyújtanak be a jogállamiságot elutasító, az állami szervek és a jogrend legitimitását megkérdőjelező dokumentumokat hivatalos helyekre. A nemzetközileg is beágyazott mozgalom tagjai feltételezhetően többször követtek el államellenes bűncselekményt, fenyegetést és kényszerítést. A belügyminisztérium kiemelte, hogy egyre gyakoribb, hogy nyilvánosan is megjelennek a Porosz Szövetségi Állam jelképei, például a sas.

A koronavírus-világjárvány óta a demokráciaellenes mozgalmak feltűnően megerősödtek Ausztriában. Omar Haijawi-Pirchner, a DSN igazgatója rámutatott, hogy az államellenes tevékenység komoly veszély a demokratikus értékekre és szabadságjogokra.

A jelenlegi akció gyanúsítottjainak magas száma egyértelművé teszi, hogy komolyan kell venni a fenyegetést, és az alkotmányvédelmi hivatal éppen ezt teszi – tette hozzá.