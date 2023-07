Tűz ütött ki egy krími katonai bázison

Novemberig is eltarthat a krími híd javítása, ez pedig ukrán sikereket hozhat a háborúban Az orosz miniszterelnök-helyettes szerint a krími híd javítása akár novemberig is eltarthat. A hétfő hajnali ukrán dróntámadások erősen megrongálták a szerkezetét, a híd most járhatatlan. Ez volt az orosz sereg déli főcsoportjának legfontosabb utánpótlási útvonala, enélkül Oroszország kénytelen Donyecken, Zaporizzsján és Herszonon keresztül eljuttatni a csapatainak az ellátmányt és a muníciót.