A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség indítványa alapján letartóztatásba került az a tolvaj, aki zálogházakra szakosodott, és összesen több mint másfél millió forint értékben lopott ékszereket – jelentette be a Fővárosi Főügyészség pénteken.

Fotó: Police.hu

A megalapozott gyanú szerint a 29 éves férfi idén júniusban három zálogházból is lopott, illetve megpróbált betörni egy XVII. kerületi családi házba is. A tolvaj egy IX. kerületi zálogházba azzal ment be, hogy egy pecsétgyűrűt mutatott az eladónak, azt állítva, hasonlót keres. Miután az eladó közölte vele, hogy nincs ilyen ékszerük, a férfi kiment az üzletből, azonban néhány perccel később a kirakat üvegét egy kővel betörte, és onnan ellopott egy nyakláncot és egy nyakéket.

A másik két alkalommal ékszert próbált fel, azokat így lopta el. Egy VIII. kerületi zálogházban egy felpróbált gyűrűt nem adott vissza, és elmenekült. A harmadik helyszínen, ismét egy ferencvárosi zálogosnál egy medálos arany nyakláncot próbált fel, ezután, kihasználva, hogy az eladó elfordult, hogy tükröt adjon neki, a nyitott ajtón keresztül elfutott a nyaklánccal együtt. Az ügyészség által közzétett, az ügyhöz kapcsolódó alábbi videón ez látható.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a férfi ellen üzletszerűen elkövetett lopások bűntette és lopás kísérletének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és indítványozta a letartóztatását. Az ügyészség szerint a gyanúsított többszörösen büntetett előélete miatt a legsúlyosabb kényszerintézkedés indokolt. A bíróság az indítvány alapján elrendelte a letartóztatást, mivel az illető a törvényekkel hosszabb ideje tudatosan szembehelyezkedik, így alappal lehet tartani a bűnismétléstől.