Az északi part is vonzó A Sonline megkeresésére Boldizsár Balázs, a Boldingatlan Kft. ügyvezetője elmondta, a megélhetési költségek, a rezsi, az adó, a biztosítási díj és a szakemberek munkadíja kedvezőbb itt, mint Németországban, ezért is lehet vonzó a németeknek Magyarország. Boldizsár Balázs kiemelte, az ügyfélkörük 10 százaléka német, akik közül többen is a Balatonon és 20 kilométeres körzetében vásároltak ingatlant. Hozzátette, nemcsak a déli, hanem az északi part is vonzza a külföldieket.