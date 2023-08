Terry Gou, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártójának számító Foxconn alapítója és korábbi vezetője függetlenként indul a jövő évi tajvani elnökválasztáson. A 72 éves üzletember a gazdasági kapcsolatok elmélyítését ígérte Kínával. Hangsúlyozta, hogy Tajvan nem lesz Ukrajna, megválasztása esetén pedig a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatokat építene ki Pekinggel. Gou az érdemi párbeszédet is hiányolta a közéletből. Hozzátette: államfőként a társadalom egységéért fog dolgozni.

Fotó: AFP

A multimilliárdos a Koumitang (Nemzeti Párt) tagja, azonban a szervezet inkább Új Tajpej város polgármesterét, Hou Jü-ihet választotta jelöltjének, így Gou kénytelen függetlenként indulni. A választási szabályok szerint november 2-ig csaknem 300 ezer aláírást kell összegyűjtenie. A közvélemény-kutatások szerint mintegy 12 százalékos a támogatottsága, tehát a szignók begyűjtése elvileg nem okozhat gondot számára – írja a Bloomberg.

A magát politikai életben is kipróbáló nagyvállalkozó Kína kapcsán közölte: nem hajol meg a távol-keleti ország akarata előtt, és nem fogad el utasítások Pekingtől. Hozzátette: Kína nem tud nyomást gyakorolni rá a kiterjedt kínai üzleti tevékenysége ellenére sem, mivel ha ezeknek bántódása esne, az elriasztaná a befektetőket. Gou Kína gazdasága kapcsán megjegyezte, hogy az rossz állapotban van.

Kicsoda Terry Gou?

Az 1950-ben született Guo apja a Kuomintang hadseregben harcolt a kínai polgárháborúban, s 1949-ben Csang Kaj-sekkel együtt menekült Tajvanra. Az édesanyjától kapott 7500 dolláros kölcsönből vásárolt néhány műanyag öntőgépet, és 1974-ben, mindössze 24 évesen fekete-fehér televíziókhoz kezdett csatornaváltó gombokat gyártani. Első nagy megrendelője a chicagói székhelyű Admiral TV volt, majd hamarosan további cégekkel is (RCA, Zenith, Philips) szerződést kötött.

Az évek során egyre bővítette tevékenységét, majd 1988-ben, Sencsenben megnyitotta első gyárát a világ második legnépesebb országában. A Foxconn jelenleg több mint száz létesítménnyel és leányvállalattal rendelkezik Kínában, Tajvanon, Japánban, Délkelet-Ázsiában, az Egyesült Államokban és Európában. Magyarországon Komáromban van üzeme. A nagy technológiai márkák többségével szerződést kötött, többek között

az IBM, a Cisco Systems, a Microsoft, a Nokia, a Sony, a Hewlett-Packard és az Apple is az ügyfelei közé tartozik.

A Foxconn tavaly azzal került be a hírekbe, hogy csengcsoui üzemében többször is fellázadtak a dolgozók a kőkemény járványvédelmi intézkedések és a rossz körülmények miatt, végül a vállalat kénytelen volt meghátrálni, ahogy Peking is búcsút mondott a zéró-Covid-politikának. Sőt, az is kiderült, hogy a kínai kommunista párt vezetői a Foxconn alapítójára hallgatva kezdték kivezetni a szigorú járványvédelmi intézkedéseket, tehát Gou Pekingre is nagy hatással van.

Vagyonát 6,97 milliárd dollárra becsüli a Bloomberg Billionaires Index, ezzel jelenleg a világ 333. leggazdagabb emberének számít. A cég vezetését 2019-ben adta át. Terry Gou már az előző, 2019-es elnökválasztáson is elindult, de akkor a a Demokratikus Haladás Párt (DPP) által támogatott Caj Jing-ven, a hivatalban lévő államfő könnyedén elérte újraválasztását.