A háború legnagyobb dróntámadását indította Oroszország ellen Kijev

Az orosz invázió kezdete óta a legnagyobb dróntámadást indította Ukrajna az oroszországi és oroszok által megszállt Krím félszigeti területek ellen szerdára virradóra az orosz média szerint.

Az ukrán támadás a határtól 660 kilométerre található Pszkov repülőterét is elérte, és négy Il–76-os katonai szállítógépet is megrongált. A csapás Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint annak a bizonyítéka, hogy Ukrajna terrorista természetű. Ukrajna azután kezdte meg a saját fejlesztésű drónok használatát az orosz területek ellen, miután a nyugati kormányok vonakodtak nagy hatótávolságú rakétákat átadni Kijevnek. Az első, orosz területet elérő ukrán dróntámadások még tavaly bekövetkeztek, amikor Rjazan és Szaratov megyében lévő repülőtereket ért csapás. A határtól több száz kilométerre található légi bázisokról rendszeresen indítottak az oroszok rakétákat Ukrajna irányába.

Fotó: AFP

A támadások sokszor a Krím félszigetet célozták, és ott is a különböző lőszer- és üzemanyagraktárakat, de május 3-án már a moszkvai Kremlt is érte támadás, igaz, Ukrajna nem vállalta magára az akciót. Mindenesetre azóta egyre gyakoribbak az oroszországi célpontok elleni ukrán dróntámadások, így az ukrán drónok az orosz fővárost is többször elérték. A drónok egyébként már a háború kezdetén is kulcsszerepet játszottak a harcokban, ám az invázió kezdetén főként a török Bayraktar drónok segítettek az orosz előrenyomulás megállításában. Azóta viszont Ukrajna már tengeri célpontok ellen és mélyen Oroszország belsejében is képes ezekkel az eszközökkel csapást mérni. Ezt

az orosz földön létrehozott ukrán ügynökhálózat is segíti, sőt a határon átcsempészett eszközök így akár orosz területről is indulhatnak célpontjuk felé.

A több mint másfél éve tartó háború a drónok fejlesztése terén is ugrásszerű fejlődést hozott, és Ukrajna kiváló terepévé vált a legújabb megoldások tesztelésének. Az, hogy élesben is ki lehet próbálni az elképzeléseket, mindenképpen előny más országok fejlesztőivel szemben, hiszen azonnal látható, hogy mi működőképes, és mi nem. A nagy hatótávolságú, mélységi támadásokra ugyan időközben a brit Storm Shadow és a francia SCALP cirkálórakétákat is használhatja Kijev, ám ezek jóval drágábbak az olcsó, könnyen bevethető drónoknál, még ha az utóbbiak a legtöbb esetben kisebb pusztításra is képesek. Az orosz területek elleni támadásokhoz pedig diplomáciai szempontok miatt is érdemesebb az ukránoknak a saját fejlesztésű robotrepülőket használni. Ezekkel az ukrán hadsereg még orosz szuperszonikus bombázót is képes volt megsemmisíteni.