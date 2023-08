A The New York Times egykori vezérigazgatója, Mark Thompson hamarosan ugyanezt a pozíciót a CNN élén fogja betölteni több híradás szerint is. Thompson ráadásul a CNN elnöke is lesz, és ezt a kábelcsatorna már szerdán bejelentheti.

Fotó: AFP

Thompson Chris Lichtet követi a CNN élén, aki csak rövid ideig töltötte be a vezérigazgatói posztot, miután júniusban lemondott. A CNN-tulajdonos Warner Bros. Discoveryt vezető, Lichtet személyesen kiválasztó David Zaslavon egyre nő a nyomás, hogy a csatorna hanyatlását megállítsa, miután az már csak a harmadik helyen áll Fox News és a MSNBC mögött – írja a Bloomberg.

Thompson korábban a BBC főigazgatója is volt, ám iparági pletykák nem tartották esélyesnek,

pályafutása a The New York Timesnál egybeesett a lap jelentős digitális befektetéseivel.