Az orosz–ukrán háború 525. napja – friss hírek

További 14 cseh állampolgár kapott államfői engedélyt, hogy belépjen az ukrán hadseregbe, nyolc személy kérését Petr Pavel elnök elutasította - közölte szerdán a cseh közszolgálati rádió weboldalán. Eddig 146 cseh állampolgár csatlakozott az ukrán hadsereghez, ebből 132 személynek még Pavel elődje, Milos Zeman államfő adott engedélyt. A hatályos cseh törvények szerint cseh állampolgárok csak külön államfői engedéllyel léphetnek be egy másik ország hadseregébe. Ha valaki hivatalos engedély nélkül lép be más hadsereg kötelékébe, büntetőeljárás indítható ellene.

Markéta Reháková elnöki szóvivő a közszolgálati rádiónak megerősítette az újabb engedélyek kiadását, a nyolc elutasítás okát azonban nem részletezte.

Milos Zeman még tavaly bejelentette, hogy elnöki kegyelmet ad azoknak a cseheknek, akik engedély nélkül mennek harcolni az orosz agresszió ellen küzdő ukránokhoz.

Csehország egyike azoknak az országoknak, amelyek azonnal az orosz támadás tavaly februári megindulása után konkrét katonai segítséget, fegyvereket, hadifelszerelést, lőszert is küldtek Ukrajnának. Csehország több mint félmillió ukrajnai menekültet is befogadott, közülük mintegy 320 ezren továbbra is Csehországban tartózkodnak. A cseh humanitárius segítség értéke megközelíti az 50 milliárd koronát (815 milliárd d forint).