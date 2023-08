Az orosz-ukrán háború 526. napja – friss hírek

Továbbra is Kijevet támadja önmegsemmisítő drónokkal Oroszország: csütörtök hajnalra virradóra mintegy tucatnyi ellenséges járművet érzékeltek az ukrán főváros térségében. Az ukrán katonai vezetés beszámolója szerint valamennyi drónt leszedték, mielőtt elérték volna a céljukat, károkról és sérültekről nem érkezett jelentés.

Fotó: AFP

A háború tavaly februári kitörése óta ez volt a 820. légiriadó az ukrán fővárosban. Közben hírek érkeztek a megszállt területekről is. Több jelentés szerint is az orosz hatóságok erővel kényszerítették az elfoglalt területeken élő ukránokat, hogy vegyék fel az orosz állampolgárságot, különben súlyos megtorlással nézhetnek szembe, akár deportálhatják is őket.

Akik nem voltak hajlandók orosszá válni, azoktól a legalapvetőbb ellátmány is megvonták, sem élelmiszert, sem gyógyszert nem kaphattak a megszállóktól.