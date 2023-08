Az orosz–ukrán háború 547. napja – friss hírek

Noha a sikertelen zendülés után az orosz nyilvánosságban igyekeztek Jevgenyij Prigozsin népszerűségét aláásni, a zsoldosvezér különös, ám keveseket meglepő halálát követően pillanatok alatt rögtönzött emlékművet emeltek számára a Wagner-csoport egykori szentpétervári székházához közel.

Az emlékműnél pedig az emberek virágokkal, gyertyákkal és a Wagner-csoport koponyás logóját viselő emléktárgyakkal emlékeztek a zsoldosvezérre – írja az Al-Dzsazíra. Ugyanakkor az Institute for the Study of War (ISW) értékelése szerint aligha volt az orosz vezetés célja, hogy mártírt csináljon a Wagner-vezérből, a think tank szerint a lépés inkább a Wagner-csoport felszámolása érdekében tett legújabb lépés.