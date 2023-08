Balkezesek világnapja: magyar találmány is segíti őket boldogulni a jobbkezesek világában

A balkezesek augusztus 13-i világnapján arra hívják fel a figyelmet, hogy a leghétköznapibb dolgok is mennyivel több erőkifejtést, odafigyelést és összeszedettséget követelnek a balkezesektől. Az életük megkönnyítésére több eszközt is feltaláltak. Íme közülük néhány, amelyeket szabadalommal is levédettek.

55 perce | Szerző: VG

55 perce | Szerző: VG