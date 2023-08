Beadta a derekát Washington: Dánia és Hollandia küldheti az F–16-osokat Ukrajnának

Az Egyesült Államok beleegyezett, hogy Dánia és Hollandia F–16-osokat adjon át Ukrajnának amint a pilóták kiképzése befejeződött – közölték amerikai tisztviselők csütörtökön.

Washington hivatalosan is biztosította Hollandiát és Dániát arról, hogy az amerikai gyártmányú vadászgépek átadását jóvá fogja hagyni. Wopke Hoekstra holland külügyminiszter az X-en üdvözölte az amerikai döntést és arról is írt, hogy most az európai partnerekkel vitatják meg a kérdést.

Fotó: AFP

Az ukrán pilóták kiképzését 11 ország koalíciója fogja még ebben a hónapban megkezdeni Dániában. Troels Poulsen ügyvezető dán hadügyminiszter júliusi szavai szerint ennek eredménye 2024 elejétől lesz látható.

Mark Rutte holland miniszterelnök még májusban közölte, hogy hazája komolyan gondolkozik a vadászgépek átadásán, mivel Hollandia egyébként is a gépek lecserélésére készül. A holland hadügyminisztérium szerint 24 működőképes F–16-ost szerelnek le 2024 közepétől és további 18 vadászgép eladó – írja a Reuters. Antony Blinken amerikai külügyminiszter levélbe biztosította dán és holland kollégáját arról, hogy az Egyesült Államok támogatja a vadászgépek Kijevnek adását.

Szerdán ugyanakkor Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője arról beszélt, hogy hazája a mostani ősszel és télen még nem lesz képes bevetni az F–16-osokat. Amerikai tisztviselők szerint pedig a vadászgépek aligha jelentenek döntő változást a háborúban az orosz légvédelem és a légierő miatt.