Több mint egy tucat cseh állampolgár állt be az ukrán hadseregbe A cseh jogszabályok szerint az ország állampolgárai csak elnöki engedéllyel léphetnek be egy másik ország hadseregébe. Petr Pavel államfő legutóbb 14 cseh állampolgárnak adott engedélyt, hogy Ukrajnába menjen harcolni. Eddig 146 cseh polgár állt be az ukrán seregbe.