Alighanem felzúdulást okoz Észak-Korea szomszédságában és az Egyesült Államokban, hogy Phenjan nem nyugszik bele májusi kudarcába, és japán médiajelentések szerint már készül arra, hogy katonai felderítő műholdat állítson röppályára, ezúttal sikerrel.

Fotó: AFP

Csak néhány hónap telt el, és a tokiói Kyodo hírügynökség jelentése szerint Észak-Korea arról tájékoztatta a japán parti őrséget, hogy augusztus 24. és 31. közt műholdat szándékozik felbocsátani.

A Kim Dzsongun vezette ország májusban lőtte fel első katonai műholdját, amely felemelkedett, de aztán percek múlva a tengerbe zuhant.

A hivatalos magyarázat szerint azért van szükségük a szatellitre, hogy ellensúlyozzák az USA erősödő katonai jelenlétét a régióban. A hivatalos hírügynökség, a KCNA „agresszív természete” miatt elítélte a hétfőn kezdődött amerikai–dél-koreai közös hadgyakorlatot is, sőt még arra is figyelmeztetett, hogy ha a gyakorlatozás „nukleáris provokációt” is tartalmaz, „reálissá válik a Koreai-félszigeten egy termonukleáris háború” lehetősége.

A májusi kilövést az USA, Dél-Korea és Japán azért ítélte el, mert Phenjan számára a ballisztikus rakéta technológia használatát tiltó ENSZ-határozatok megsértésének ítélték.

Kim Dzsongun számára azonban a katonai kémműhold kifejlesztése prioritás. A dél-koreai Yonhap hírügynökség szerint a helyi hírszerzés arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy az új kilövésre északon augusztus végén vagy szeptember elején kerülhet sor, még az észak-koreai rezsim létrejöttének szeptember 9-ei 75. évfordulóját megelőzően. A májusban lezuhant műhold és rakétája darabjait a dél-koreaiak 36 napig szedegették össze a tengeren egy egész flotta segítségével, majd az elemzés után azt állították: a műhold nem lett volna használható katonai célokra.