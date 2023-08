Gyülekeznek az augusztus 20-i tűzijáték ellendrukkerei

Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe. Szent István napja az elmúlt években egybeforrott az ünnepi tűzijátékkal. Az idei évben is látványos show készül Budapesten, és az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint idén az időjárás is kegyes lesz a szervezőkhöz és a nézőkhöz. Azonban a tűzijátékoknak nemcsak kedvelői, hanem kritikusai is szép számmal vannak. A nagy látványosságra fordított tetemes összeget sokan támadják, a tűzijáték környezetre gyakorolt hatása is gyakori érv, ahogy az is, hogy a háziállatok számára ijesztők az ezzel járó fény- és hanghatások.

Fotó: Kovács Attila / MTI

Nem tartozik a tűzijáték rajongói közé Karácsony Gergely sem, aki pénteki Facebook-posztjában káros szenvedélynek nevezte a szórakozás eme formáját. A főpolgármester az ünnepi fesztivál helyszínéről, a Tabánról osztott meg fotót, és az előkészületek környezetkárosító hatásaira hivatkozva kéri az embereket, hogy vigyázzanak a helyszínre. A politikus eltörölné a tűzijátékot, és helyette fényjátékot javasolna.

Nem ő az egyetlen városvezető, aki ódzkodik ettől a látványelemtől, Pécsen már be is jelentették, hogy idén sem rendeznek városi tűzijátékot a nemzeti ünnepen,

A költséges parádé árát most is a pécsiekre, Pécsre fordítjuk

– jelentette ki Facebook-oldalán Péterffy Attila.

Pécs polgármestere a PécsMa által szemlézett bejegyzésben arról számolt be, hogy 2022-ben az elmaradt tűzijáték árát a keleti városrészben a Keller János-tömb felújítására, parkosítására fordította a város, a szilveszteri tűzijáték árából pedig 90 rászoruló pécsi családnak vásároltak tűzifát a hideg időszakra. A megtakarítást kiemelő bejelentés pikantériája, hogy Pécsett nem is szoktak tűzijátékot rendezni augusztus 20-án korábban sem.