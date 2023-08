A kínaiak lehúzhatják Japánt a turistacélpontok listájáról a fukusimai atomerőmű hűtővizének tengerbe eresztése miatt. Az utazási irodák máris arról számoltak be, hogy egyre többen mondják le az október eleji hétnapos nemzeti ünnep alkalmából a szigetországba tervezett utazást.

Sorra mondják le a kínaiak az október elejére tervezett szigetországi látogatást.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb internetes cégek – a Trip.com, a Tongcheng Travel, a Tuniu és a Lvmama – marketingstratégiája gyorsan alkalmazkodott is az ellenségessé vált hangulathoz, és levette Japánt a kiemelt ajánlatok közül.

Az elmúlt napokban folyamatosan érkeznek a lemondások. Azok közül pedig, akik Japánba terveztek utazni a nemzeti ünnep hetében, sokan kivárnak

– nyilatkozta a Shanghai Daily internetes portáljának az egyik nagy iroda neve elhallgatását kérő munkatársa.

Az oldal megszólaltatott egy érintettet is, aki elmondta, hogy a barátaival tervezett a szigetországba látogatni, de most már kétségei vannak. Bár a vízumot is beszerezték, nagyon valószínű, hogy inkább másik célpontot választanak – tette hozzá.

Japán pedig a legnépszerűbb úti cél lett a kínaiak körében, miután augusztusban Peking engedélyezte a csoportos beutazásokat. A sanghaji Trip.com mintegy kétezer ajánlattal bővítette a választékát. A versenytársakkal együtt ezeket most felfüggesztette.

Kínaiak telefonos zaklatási kampányt indítottak a fukusimai hűtővíz óceánba engedése miatt.

Fotó: AFP

Az ugyancsak sanghaji Lvmama az érdeklődőknek most

a szigetország helyett németországi, angliai és észak-európai utakat ajánl elsősorban, turisztikai szakértők szerint nagyon hosszú ideig tarthat, míg a kínai turisták ismét Japánba akarnak majd utazni.

Peking közben tovább enyhít a beutazási korlátozásokon is. A külügyi tárca hétfőn bejelentette, hogy augusztus 30-ától az érkezőknek nem szükséges koronavírus-antigén tesztet végeztetniük.

A csütörtökön megkezdett fukusimai vízkibocsátás miatt valóságos kínai zaklatási hullám is indult japán hivatalok és vállalkozások, szállodák és éttermek ellen, de még a város általános és középiskoláját is 65 ember hívta fel a Reuters összeállítása szerint, a keleti Santung tartományban kövekkel, Csiangszuban pedig tojással dobálták meg a japán iskolát.

Az ellenségesség fokozódása miatt a japán külügyminisztérium hétfőn felszólította a Kínában tartózkodó vagy oda utazni tervezőket, hogy legyenek fokozottan óvatosak, ne beszéljenek hangosan japánul. Megerősítették a nagykövetség és a konzulátusok biztonsági őrizetét, és az épületek körül fokozták a kínaiak is a rendőrök számát.

Valószínűleg a hangulat kiéleződése áll annak a hátterében is, hogy az utolsó pillanatban elhalasztották a kisebbik japán koalíciós partner, a Komeito párt vezetőjének eredetileg hétfőre tervezett pekingi látogatását. Jamagucsi Nacuo szerdáig tárgyalt volna a kínai fővárosban.