Ingoványos tereppé vált Herszon megye a megszálló orosz csapatoknak

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának friss közlése szerint Herszon megyében végrehajtott ukrán támadások után Oroszország azzal a dilemmával szembesült, hogy meg kell-e erősíteni ezt a területet, vagy csapataival ellentámadást indít Ukrajna ellen. Az elmúlt héten felerősödtek a harcok a Dnyeper folyó mentén – írta a minisztérium a hírszerzési jelentésében.

Emellett az ukrán csapatok kibővítették azt a hídfőt, amelyet 2023 júniusa óta használnak a lerombolt Antonovszkij híd helyett – olvasható a jelentésben. A The Kyiv Independent cikke szerint a két fél folytatja a harcot a Dnyeper torkolatában található kis szigetek feletti ellenőrzésért is – tette hozzá a brit védelmi minisztérium.

Augusztus 9-én a Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War, ISW) arról számolt be, hogy

az ukrán erők a folyón átívelő rajtaütést hajtottak végre a Herszon megye orosz fennhatósága alá tartozó területeken, és sikerült áttörniük az orosz védelmet, és akár 800 méterrel is előrenyomultak.

A portál ukrán fegyveres erőknél dolgozó forrása később megerősítette az értesülést. A forrás hozzátette, hogy a hadművelet résztvevői 16 orosz katonát ejtettek foglyul, akiket átvittek a folyó másik partjára. A térségben tartózkodó ukrán erők a lapnak elmondták, hogy hónapok óta hajtanak végre kisebb éjszakai rajtaütéseket a folyó mentén.