Péntek este ismét migránsbandák közötti csatatérré változott a palicsi Tőzeg-tó környéki erdősáv Hajdújáráshoz közeli része - számol be a Vajma.info vajdasági hírportál.

Néhány perccel fél tíz előtt két nagy erejű robbanás hallatszódott, majd lövések is eldördültek az ott élő emberek beszámolói szerint. Nem hivatalos információk szerint az egyik családi ház előtt robbant fel egymás után két robbanószerkezet, vélhetően kézigránát. Egyelőre nem tudni, vannak-e áldozatok vagy sérültek. Az ott élők azt írták a közösségi oldalakon, hogy a rendőrség különleges egységei azonnal a helyszínre érkeztek és egy harmadik, fel nem robbant robbanószerkezetet is találtak. A közelben élők elmondása szerint a detonáció erejétől még Hajdújárás belterületén is megremegtek az ablakok.

A helyszínen lévő rendőrök lezárták a környéket, s megerősítették, hogy a fel nem robbant robbanószerkezet egy nagyobb méretű kézigránát, ennek hatástalanításához pedig tűzszerészeket hívta.