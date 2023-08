VI. Fülöp spanyol király Alberto Núnez-Feijóo-t, a konzervatív Néppárt (PP) elnökét kérte fel kormányalakításra – jelentette be Francina Armengol, a spanyol parlament alsóházának elnöke kedden. Az uralkodó azután hozta meg döntését, hogy az elmúlt két napban a parlament hét pártjának vezetőjével egyeztetetett, hogy felmérje a kormányalakítási esélyeket.

Fotó: OSCAR DEL POZO

A házelnök kérdésre válaszolva elmondta: a miniszterelnök-választási vita és szavazás időpontját később tűzik ki. Korábban két parlamenti párt vezetője is jelezte VI. Fülöpnek, hogy amennyiben megkapja a felkérést, kész kormányt alakítani. Núnez-Feijóo-t jelenleg a saját pártján kívül három pártalakulat is támogatja, így 172 mandátummal rendelkezik a szükséges 176-ból: a politikus a Navarrai Népi Unió (U.P.N.) és a Kanári-szigeteki Koalíció (CCa) egy-egy képviselője mellett a VOX 33 fős frakciójának szavazataira is számíthat.

Núnez-Feijoó szerint az ország politikai stabilitásának megőrzésére jelenleg egy önálló néppárti kormány lenne a legjobb garancia. Pedro Sánchez ügyvivő kormányfő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára azonban másképp látja: érvelése szerint ugyan pártja másodikként végzett a választásokon, de miniszterelnökségéhez több támogató szavazatot tud összegyűjteni a parlamentben, mint a PP jelöltje. Példaként említette, hogy az új parlament elnöki posztjára is a szocialista jelölt került 178 vokssal.

A miniszterelnök-jelölt ismereti programját a parlamentben, amely azt megvitatja, majd szavaz róla. Első körben a teljes, 350 fős alsóház abszolút többségének támogatásával lehet eredményes a voksolás, ha második kört kell tartani, akkor a jelenlévők többségének szavazata is elegendő a kormányfő megválasztásához. Amennyiben mindkét kör eredménytelen, két hónap áll rendelkezésre egy új miniszterelnök-jelölt megválasztásához, ha ez nem sikerült, új parlamenti választásokat írnak ki.

Távozik Ursula von der Leyen jobbkeze – lemondott Timmermans Frans Timmermans hazatér Hollandiába, hogy jelöltként indulhasson az általános választásokon. Ursula von der Leyen azonnali hatállyal elfogadta a lemondását, majd levélben megkérte a holland miniszerelnököt, hogy nevezzen ki új tagot országából az Európai Bizottságba. Timmermans, mint ügyvezető alelnök számos területért felelt a bizottságban.