Ma ismét az a megtiszteltetés ért, hogy a városházán fogadhattam Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Elnök úr átadta meghívását a bő egy hét múlva kezdődő atlétikai világbajnokságra. Örömmel mondhattam: eleget teszek a meghívásnak – erről írt Karácsony Gergely a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely mégis elfogadta a meghívást, ott lesz a budapesti atlétikai vb-n. Fotó: Ruzsa Rania / Facebook

Néhány hete a főpolgármester még arról számolt be, hogy nem megy el az esemény megnyitójára, mert „a kormány nem tartotta be a szavát”. Most azonban fordulat történt, Karácsony pedig ennek az okát is elárulta:

tegnap éjszaka lezárultak a tárgyalások a kormánnyal,

amelyek az atlétikai világbajnokság megrendezésének feltételeit tartalmazó, 2019-es megállapodás végrehajtását célozták. Ez egyebek mellett tartalmazza

Ferencvárosban a tömegsportot szolgáló sportpark építését,

hogy öt éven keresztül évente 10 milliárd forint fejlesztési támogatást kapnak a kerületi egészségügyi intézmények,

amelyből a fővárosi CT/MR program is működhet.

Karácsony Gergely szerint a megállapodást 2022-ben felfüggesztették (ez részben azért történt, mert több kerület nem tudta elkölteni a megkapott pénzeket a koronavírus-járvány miatt), ezért ő visszavonta a támogatását a budapesti atlétikai világbajnokságtól. Csakhogy elmondása szerint Gulyás Gergely miniszter csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök felhatalmazásával írásban megerősítette, hogy a kormány betartja a megállapodást. A félbemaradt beruházásoknál soron kívül megkötik a szükséges szerződéseket, a fennmaradt pénzügyi keret felosztásáról pedig megindulnak a szakmai egyeztetések.

Köszönöm Gulyás miniszter úr és Fürjes Balázs, a vb-t szervező bizottság társelnökének aktivitását az ügyben

– jegyezte meg a főpolgármester.