Lukasenko szerint túl durva volt Prigozsin halála ahhoz, hogy Putyin műve legyen

Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő szerint nem orosz kollégája, Vlagyimir Putyin áll Jevgenyij Prigozsin halálának hátterében. Azt ugyanakkor a fehérorosz elnök nem tudta megmondani, hogy ki okozhatta a Wagner-vezért szállító repülő lezuhanását.

Fotó: AFP

Azonban Lukasenko pénteken kifejtette, hogy ismeri Putyint, aki körültekintő, nagyon nyugodt, akár lassúnak is nevezhető, míg a feltételezett merénylet túl durva és egyáltalán nem professzionális munka ahhoz, hogy Putyin műve legyen.

A fehérorosz elnök volt az, aki Prigozsin júniusi zendülésekor közvetített a Kreml és a Wagner vezér között, sőt felajánlotta azt is, hogy a zsoldossereg Fehéroroszországba tegye át a székhelyét a zendülés után – idézi fel a Financial Times. Ugyanakkor Lukasenko most azt is elmondta, hogy sosem garantálta Prigozsin vagy alvezére, Dmitrij Utkin biztonságát, sőt figyelmeztette is őket a veszélyekre.