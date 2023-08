Újabb vádakkal néz szembe Donald Trump volt amerikai elnök, ügyvéde, Rudy Giuliani és 17 társuk egy georgiai vádesküdtszék döntése alapján. Az állami vádemelés Trump és Giuliani mellett érinti többek között Mark Meadows egykori fehér házi kabinetfőnököt és az elnök jogi tanácsadóját, Sydney Powellt is.

A vádak szerint Trump és társai összeesküdtek annak céljából, hogy elcsalják a 2020-as elnökválasztás eredményét Georgiában. A mostani vádemelés nagyban hasonlít az augusztus 1-i szövetségi vádemelésre, ugyanakkor csak Georgia államra koncentrál és részletesebb a korábbinál. Idén ez mr a negyedik alkalom, hogy vádat emelnek a politikus-üzletemberrel szemben.

Fotó: AFP

A volt elnökkel szemben most 13 pontban fogalmazott meg vádat a fulton megyei ügyészség, melyet a demokrata Fani Williams vezet. Trump szerint – hasonlóan a korábbi ügyekhez – boszorkányüldözés zajlik vele szemben. A nyomozás több mint 2 évig tartott az ügyben, melynek keretében Trump megpróbálta megfordítani a szavazás kimenetelét – írja a The Wall Street Journal.

Willis azután indította el a vizsgálatot, hogy nyilvánosságra került egy 2021. január 2-i telefonhívás felvétele, melyben

Trump arra kéri a republikánus Brad Raffenspergert, hogy találjon neki 12 ezer szavazatot, neki adva így az állam elektorait. Georgiában mintegy 5 millió szavazatot adtak le 2020-ban az elnökválasztás során.

A volt elnöknek így jelenleg négy üggyel kell a bíróságon szembenéznie: a Stormy Danielsnek kifizetett hallgatási pénzek kapcsán New York állam vádolja, a mostani ügyben pedig Georgia, de van két szövetségi ügye is a minősített iratok kezelése és a január 6-i puccskísérlet kapcsán is.