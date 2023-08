Nagy viharral érkezett a felfrissülés – kedden a keleti országrészt is eléri a hidegfront

Hétfő este több vármegyében is munkát adott a tűzoltóknak a viharos időjárás; elsősorban útra, épületekre dőlt fák, letört ágak eltávolításához kérnek segítséget a tűzoltóktól – közölte a katasztrófavédelem hétfő éjjel.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A vihar az ország több vármegyéjét érinti, az intenzív csapadék és az erős szél fákat döntött ki, ágakat szakított közutakra, járdákra, kerítésekre és vezetékekre

– írták. Több helyen a közúti közlekedést akadályozzák a félbetört fák. Akadnak olyan esetek, ahol a villanyvezetéken fennakadt ágak eltávolításához, valamint ingatlanokba befolyt víz kiszivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét.

Hétfőn Baranya, Fejér, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyét érintette a legjobban a viharos időjárás. A vármegyék tűzoltóegységei dolgoznak a károk felszámolásán.

Kedden a keleti országrészt is eléri a hidegfront

Kedden már a hidegfront válik meghatározóvá a keleti országrészben is – írja Sonline.hu. Szerte az országban csökken a hőmérséklet, nyugaton hűvös, az ország legnagyobb részén mérsékelten meleg, változóan, nagyrészt erősen felhős idő várható, szórványosan kialakuló záporokkal, zivatarokkal, foltokban heves zivatarral.

Már csak egészen északkeleten, a Nyírségben marad a kánikula, de már ott is mérséklődik a nagy meleg, és ott döntően napos idő mellett, késő délutántól várhatók zivatarok. Heves zivatar ott is lehet. Jellemzően gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás, de főként délutántól nyugaton tartósan megerősödik az északi szél. Északkeleten is várható szélerősödés nyugati irányból.

Éjszaka főként a Duna vonalától keletre kell számítani záporesőkre, valamint zivatarokra, nyugaton számottevő csapadék nem valószínű, ott élénk, erős északi szél fúj.

Szerdán délelőtt erősen felhős, délután már naposabb idő valószínű. Elsősorban keleten kell számítani még záporokra, zivatarokra, nyugatabbra csökken a csapadék esélye. Nyugaton hűvös, keleten kellemesen meleg idő a legvalószínűbb.

Csütörtökön nagyrészt napos időre van kilátás, de mérsékelt felhősödések lehetnek. Északkeleten elvétve előfordulhat gyenge zápor, esetleg zivatar.