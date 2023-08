Olyan fegyver tűnt fel Zalaegerszegen, a német hadiipari óriás, a Rheinmetall gyáravatóján, amelyre kevesen számíthattak. Az üzem Lynx páncélozott harcjárműveket gyárt a magyar honvédségnek, a Panczelosok.hu szakportál azonban egy ritkán látható médiakedvencet fotózott le: az új Párducot, a KF51 Panther harckocsit.

Az exkluzív fotók a Magyar Honvédség harckocsizó fegyvernemét népszerűsítő szakportál Facebook-oldalán bukkantak fel a KF51-ről, az új szupertankról, amelyet még nem is gyártanak.

A harckocsit a Wikipedia leírása szerint a Rheinmetall Landsysteme nevű leányvállalata fejleszti, és először tavaly nyáron, a Eurosatory védelmi kiállításon mutatták meg a németek a közönségnek. A KF a lánctalpas jármű jelentésű német Kettenfahrzeug rövidítése.

A kommentálók fantáziája azonnal meglódult, hiszen a magyar hadseregtől nagy megrendeléshez jutott Rheinmetall szerteágazó üzleti tevékenységbe fogott Magyarországon, és épp most pörgeti fel a Lynxek hazai gyártását, miközben Várpalotán lőszergyárat épít.

Orbán Viktor megüzente mindenkinek: nem érdemes ujjat húzni Magyarországgal Átadták a Rheinmetall Magyarország páncélozottharcjármű-gyárát. Ezzel világrekord született Zalaegerszegen, hiszen soha nem épült fel ilyen rövid idő alatt hadiipari gyár.

Adódik tehát a kérdés, hogy a páncélozott harcjárművek mellett tankokat is gyártana a német óriás a hadiipara felpörgetésére készülő Magyarországon, ám semmilyen információ nem utal rá, hogy létezik ilyen terv, a gyárátadás fényét azonban mindenképpen fokozta a csúcstechnológiájú harceszköz jelenléte.

Az ukrajnai háború és a nyugati államok tankszállításai az Oroszország ellen küzdő Ukrajnának még inkább növeli az érdeklődést az új Párduc iránt. A Rheinmetall már februárban közölte, hogy szó lehet a KF51 szállításáról Ukrajnának, sőt akár gyár is épülhet keleti szomszédunknál, amely évente 400-at is előállíthatna a csúcsragadozónak is becézett Párducokból, de egyelőre nem született ilyen döntés. Az első szállításokra a jövő év közepénél előbb aligha kerül sor.