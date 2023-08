Orosz nacionalisták lázadoznak a háborús cenzúra ellen

Nacionalista orosz bloggerek felháborodtak azon, hogy az állami vezetés elhallgatná az Ukrajnában zajló „különleges katonai művelet” problémáit. Oroszországban még a törvényben is szabályozták, hogy az orosz hadseregről csak a védelmi minisztérium által kiadott felvételek terjeszthetők, de ennek a jogszabálynak sokan ellenállnak.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az Institute for the Study of War (ISW) arról írt, hogy augusztus 25-én több orosz jobboldali blogger is olyan felvételeket és posztokat tett közzé, amelyek az orosz hadsereg problémáira hívták fel a figyelmet, egész pontosan a 205. lövészdandár gyengélkedésére. Ez az egység volt az, amelyik felrobbantotta a Kahovka-gátat. A bloggerek bejegyzései szerint a lövészdandár nem rendelkezik megfelelő tüzérségi támogatással, miközben nagy veszteségeket szenved el az ukrán tüzérség támadásaitól.

A posztok egybehangzóan azt állítják, hogy a 205. lövészdandár jelenleg Herszonban tartózkodik, ahol az ukrán tüzérség folyamatosan tizedeli. Állítólag az egység parancsnokai figyelmen kívül hagyják a veszteségeket

– írta a The Kyiv Independent.

A 25-én megjelent bejegyzésekre válaszul az orosz állami médiában már augusztus 26-án megjelent egy felvétel, amelyen állítólag a 205. lövészdandár egyik katonája látható egy teljesen új egyenruhában. A videóban a katona arra kéri az orosz bloggereket, hogy téves információkkal ne nehezítsék meg a dandár hadműveleteit.

Hozzátette, hogy ha valóban segíteni akarnak az ukrajnai harcokban, akkor jelentkezzenek a legközelebbi sorozóközpontban, és vonuljanak az ukrán frontra.

Az orosz bloggereket azonban nem győzte meg a videó, többen azonnal reagáltak rá. A felvételt megrendezettnek nevezték, amivel a Kreml leplezni akarja az ukrajnai hibákat.

Oroszországban gyakori, hogy a hadsereget ért kritikákat a hadművelet szándékos hátráltatásának tartják. Az orosz védelmi minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a hangokat elhallgattassa.

Az ISW szerint ez a hozzáállás elfordíthatja a háborúpárti orosz nacionalistákat a kormánytól.