Az orosz–ukrán háború 532. napja – friss hírek

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij nagy kihívásnak nevezte az ellentámadást, de kiemelte, hogy a kezdeményezés még mindig Ukrajna kezében van.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az ellentámadás összetett. Lassabban haladunk, mint azt egyesek szeretnék

– mondta az elnök egy interjúban. Ennek ellenére úgy látja, hogy az ellentámadás halad, és nem terveznek visszavonulni. Zelenszkij szerint ez a legfontosabb, illetve az, hogy jelenleg Ukrajna támad, és Oroszország védekezik.

Július eleje óta tart az ukrán ellentámadás. Az offenzívák Ukrajna délnyugati és keleti részén zajlanak, legalább három fronton. Kezdetben a kijevi csapatok viszonylag gyorsan tudtak előrenyomulni, és több települést is elfoglaltak. Július végére már a Nyugaton kiképzett katonáikat is a frontra vezényelhették, illetve a fejlettebb fegyvereket is elkezdték bevetni.

Augusztus 8-án azonban Zelenszkij arról beszélt, hogy a nyugati szövetségeseiknek kezdenek irreális elvárásaik lenni az ellentámadással kapcsolatban. Ez egyre nagyobb nyomást helyez Ukrajnára, ami oda vezet, hogy sokszor olyan akciókat is bevállalnak az ukrán csapatok, amelyek nagyobb veszteségekkel járnak.

Emellett Zelenszkij amiatt is csalódott, hogy egyes támogatóik azt próbálják elérni, hogy Ukrajna akár területi engedmények árán is kezdje meg a béketárgyalásokat.

Ennek oka az lehet, hogy az ellentámadás elsöprő sikere elmaradt, és a nyugati országok kezdenek szkeptikusak lenni azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna képes-e beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Az ukrán sereg keleti parancsnokságának szóvivője szerint Oroszország kétségbeesett ellenállást tanúsít Bahmut környékén. Állítása szerint az ellenségük sok embert és felszerelést veszít, de közben folyamatosan lövi a frontot. Az ukránok a jelentések szerint képesek lassan előrébb jutni a város déli és északi oldalán.

A leghevesebb harcok ebben térségben zajlanak, az ukránok a legtöbb erőforrásukat ide összpontosítják, miközben az oroszok igyekeznek minél szélesebbre húzni a frontot, hogy a nyíl hegye ne üthessen rést a pajzson.