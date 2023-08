Több mint egymilliárd dolláros kártérítést ítéltek meg egy texasi nőnek, miután volt élettársa intim képeket osztott meg róla az interneten. A nő ügyvédei azt mondták az ABC Newsnak, hogy

az 1,2 milliárd dolláros kártérítési összeg sokkal nagyobb, mint amire korábban számítottak.

Fotó: Shutterstock (illusztráció)

A sértett 2022 áprilisában nyújtotta be polgári keresetét a Harris megyei polgári bíróságon, azt állítva, hogy

volt barátja Twitter-, Facebook- és YouTube-álprofilokon keresztül osztotta meg az aktfelvételeket a nő barátainak, családjának és kollégáinak is.

A tanácskozás, mielőtt az esküdtszék megállapodott volna a kártérítés összegéről – ez volt az idei év eddigi legnagyobb polgári ítélete a Lone Star államban – mindössze 30 percig tartott. A tárgyalást követően a nő azt mondta, hogy a meztelen testéről készült képeket az engedélye nélkül osztották meg, az eset pedig teljesen traumatizálta.

Rendkívül fájdalmas érzés ez (…) és attól félek, hogy valami hatására, valaki újra elkezdheti ezeknek a terjesztését

– fogalmazott a nő.

A KHOU 11 birtokába jutott bírósági dokumentumok szerint az egykori pár 2016-ban találkozott először, majd négy évig együtt voltak. Amikor 2021-ben szakítottak, a férfi megosztotta a nőről készült felvételeket a Facebookon, a Twitteren, a Dropboxon és a Pornhubon. A nő ügyvédje elmondta, hogy a férfi hozzáfért a nő édesanyja kamerarendszeréhez, valamint számos közösségi és az e-mail-fiókjához is. Az ügyvéd elmondta, hogy férfi még a nő Zoom fiókját is feltörte, hogy ott is terjessze a felvételeteket. Az ügyvéd elmondta, hogy az elkövető egy üzenetet is írt volt barátnőjének, amelyben sok szerencsét kívánt a fotók letörléséhez.