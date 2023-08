Prigozsin halálával a Wagner csoportot bekebelezheti a Kreml

A Wagner csoport vezetőinek elvesztésével több mint valószínű, hogy a zsoldossereg nem tud ellenállni a Kreml és az orosz védelmi minisztérium nyomásának. Ez azt jelentheti, hogy

a magánhadsereg felett Moszkva veszi át az irányítást.

Fotó: STRINGER/AFP

Augusztus 23-án Jevgenyij Prigozsin, Dmitrij Utkin és Valerij Csekalov, a Wagner csoport vezetői mind azon a repülőgépen utaztak, ami eddig tisztázatlan körülmények között lezuhant Oroszország felett. Azzal, hogy a zsoldossereg fejvesztetté vált,

a Kreml befolyása megnőhet a csoport felett.

Az Institute for the Study of War (ISW) kutatói szerint

Prigozsin és társai egyértelműen merénylet áldozatai lettek, bár az egyelőre nem világos, hogy ki robbantotta fel a repülőgépet.

Prigozsin halálával a Wagner csoport még veszélyesebb lehet, mint eddig bármikor A nyugati országokban nagy aggodalmat okozott Jevgenyij Prigozsin halála. Sokak szerint a zsoldosvezér nélkül a magánhadsereg Vlagyimir Putyin irányítása alá kerül és sokkal veszélyesebbé válik. Németország válaszokat vár a Kremltől, Prigozsin halálával kapcsolatban.

A Wagner csoport az orosz–ukrán háború egyik ikonikus alakulatává vált. A zsoldosokról főként a Bahmutért vívott majdnem 10 hónapig tartó csata miatt lehetett sokat hallani. A Wagner és Prigozsin a háború alatt ellentétbe került az orosz vezetéssel, ami végül egy rövid lázadáshoz vezetett 2023 júniusában. Végül Aljakszandr Lukasenka közbenjárására a zsoldossereg megállt Moszkva előtt és Fehéroroszország felé elhagyta az országot.

Putyin a lázadás után árulónak nevezte Prigozsint, bár végül amnesztiát biztosított a Wagner tagjainak. Feltételezések szerint Prigozsin nem Vlagyimir Putyin orosz elnököt akarta eltávolítani a hatalomból, hanem rá akarta kényszeríteni a védelmi minisztérium magas rangú vezetőinek eltávolítására.

Az ISW az elemzésében úgy látja, hogy a zsoldossereg fontosabb vezetőinek halálával az orosz védelmi minisztérium be fogja hálózni az irányítás nélkül maradt zsoldosokat, akiket valamilyen formában az orosz reguláris haderőhöz fognak csatolni.

A Wagner csoport rendkívül fontos lehet Moszkva számára, mivel a zsoldosoknak kiterjedt hálózatuk van Afrikában, ahol legalább egy tucat országban jelen vannak

– erről a Kyiv Independent írt.